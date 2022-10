Truffa coppia di anziani spacciandosi per il figlio: porta via 6000 euro

Una coppia di anziani truffata dal classico raggiro del "finto figlio". E' accaduto a Penta, frazione di Fisciano. Un uomo, spacciandosi per il figlio della coppia, aveva chiesto all'anziana di consegnare dei soldi ad un amico per ritirare un pacco.

La truffa

A quel punto uno sconosciuto si è presentato in casa della coppia. Il marito della vittima era fuori per servizi. La donna ha consegnato 6000 euro, convinta di aiutare il figlio. Così non era, perchè poi ha scoperto di essere stata raggirata. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri.