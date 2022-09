Fisciano, il Comune cerca un tecnico: ecco i requisiti per partecipare

Il Comune di Fisciano ha indetto un bando per il reperimento di un tecnico per attività di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione. Durata del rapporto di collaborazione: 36 mesi. Il tecnico che sarà selezionato potrà percepire 300 euro al giorno lordi per un massimo di 100 giorni lavorativi (junior) o 150 euro per un massimo di 201 giorni lavorativi.

I requisiti

Per poter partecipare bisogna essere in possesso di una delle seguenti lauree: L-1 - Beni culturali; L-43 - Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali L; L-7 - Ingegneria civile e ambientale; L-17 - Scienze dell'architettura; L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia; L-32 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-34 - Scienze geologiche; laurea magistrale (LM): LM-10 - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 - Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-23 - Ingegneria civile; LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-3 - Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 - Scienze geofisiche; LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-31 - Ingegneria gestionale; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.