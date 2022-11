"Comunità Solari, un'opportunità per il territorio": convegno al Comune di Fisciano

L’amministrazione comunale di Fisciano ha programmato per il giorno 24 novembre alle ore 16.00, presso l’Aula Consiliare “Gaetano Sessa”, l’evento dal titolo “Comunità Solari. Un’opportunita? per il territorio”, con i patrocini dell’Universita? degli Studi di Salerno, degli Ordini professionali di Architetti ed Ingegneri e dell’Ance Aies Salerno. Sara? un’importante occasione di consapevolezza ed approccio ad una tematica importante che, soprattutto in questo momento, potra? rappresentare una possibile soluzione alle problematiche legate alla crisi energetica e alle fonti tradizionali, da cui oggi attingiamo per soddisfare i bisogni di energia, rappresentati dai combustibili fossili come: il petrolio, il carbone e il gas naturale.

La tematica

L’obiettivo principale di questo progetto e? finalizzato a fornire informazioni, conoscenze e divulgazione di metodologie e di tematiche legate al risparmio energetico e alla diffusione di approvvigionamento alternativo, che possono derivare solamente dal lavoro svolto dal mondo scientifico e da professionisti che da anni si impegnano in tale settore. L’organizzazione di un tavolo di confronto e di fattibilita?, di un progetto legato all’impiego di energia pulita in ambito residenziale, per difendere il nostro Pianeta, gia? seriamente compromesso, puo? rappresentare il punto di partenza per definire azioni future necessarie per attuare una transazione energetica. "Ci auguriamo che questa iniziativa, legata alla creazione di Citta? Solari, alimentate da energie pulite e rinnovabili, possa essere condivisa da altre realta?; perche? solo in questa maniera si potranno perseguire obiettivi che interessano tutti: dalle persone comuni agli imprenditori e dalle Amministrazioni a tutti gli Enti pubblici e privati" fanno sapere i promotori dell'iniziativa. Ai saluti istituzionali seguira? una breve introduzione seguiranno le relazioni degli esperti con dibattito finale.