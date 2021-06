Fonderie Pisano: parte la protesta dei comuni della Valle del Sele

Venti comuni in mobilitazione, cittadini e amministratori uniti per dire no al dislocamento delle Fonderie Pisano a Buccino. Ecco Una valle di NO!, l’iniziativa lanciata dall’associazione Occhio alla lontra che domenica 27 giugno vedrà la valle del Sele e del Tanagro riempirsi di striscioni e cartelli.

Alle 10 in punto, sulla facciata di ogni municipio comparirà una striscione verde con la domanda “Fonderie?”. A questa domanda, ogni cittadino della valle risponderà esponendo dai balconi e dalle finestre il proprio cartello “NO!”. Da Caggiano a Contursi Terme, da Caposele ad Auletta, passando per Oliveto Citra, Sicignano degli Alburni, Palomonte e tanti altri paesi: una manifestazione diffusa e condivisa (tante le associazioni, le organizzazioni e le aziende che hanno aderito) per lanciare un messaggio forte, quello di un’intera popolazione che si oppone in maniera ferma e compatta al dislocamento delle Fonderie Pisano a Buccino.