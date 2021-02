Frana il Cilento, danni e disagi: corrono i vigili del fuoco

Il maltempo delle ultime ore ha provocato frane e smottamenti che hanno provocati danni e disagi in Cilento. Da Agropoli a Centola, i vigili del fuoco nelle ultime ore sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso.

I dettagli



Ad Agropoli, ieri notte, una frana ha rovesciato un grosso muro di contenimento, in via De Curtis. A Camerota, nella frazione Licusati, il disatcco di massi ha reso impraticabile la Strada Statale. E' intervenuta la squadra di Policastro per la messa in sicurezza geostatica. Ancora a Vibonati una frana ha lambito due abitazioni: dodici famiglie evacuate. A Centola, dalle prime luci dell'alba, è impegnata la squadra di Policastro e la SS447 è stata chiusa al traffico veicolare, dirottata su una viabilità alternativa. Coinvolti anche impianti elettrici e Telecom.