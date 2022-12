Tre furti in poche ore a Casalbuono: i ladri agiscono con i proprietari nelle case

Ancora furti nel Vallo di Diano. Ieri pomeriggio, i ladri sono entrati in azione nel piccolo comune di Casalbuono riuscendo a rubare in ben tre abitazioni: una situata in via Vittorio Veneto, mentre le altre due nel centro storico. Sono riusciti a rubare soldi e gioielli nonostante la presenza dei proprietari in casa.

Le indagini

La banda di malviventi, che riesce ad agire senza far sentire il minimo di rumore, si è data subito alla fuga. Anche su questi episodi indagano i carabinieri.