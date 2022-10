Ladri in un appartamento di Baronissi: rubati 15mila euro di gioielli

Maxi furto, nei giorni scorsi, a Baronissi. I ladri si sono introdotti in un appartamento approfittando di una serie di impalcature adiacenti al condominio e dopo aver forzato un doppio infisso. Una volta all’interno, nonostante la presenza dei proprietari, sono riusciti a rubare gioielli ed oggetti di valore per un bottino stimato intorno ai 15 mila euro.

Le indagini

Tanta amarezza e rabbia da parte della famiglia che vive nell’abitazione in questione, che ha subito sporto denuncia ai carabinieri. Questi ultimi, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per provare a rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei malviventi. A Fisciano invece, sono stati denunciati ai militari dell’Arma dei furti all'interno di una serie di case situate in zone periferiche.