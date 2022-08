Omicidio di Giffoni, effettuata l'autopsia sul corpo di Ciro Palmieri

È stata effettuata in giornata, presso l'ospedale di Battipaglia, l'autopsia sulla salma di Ciro Palmieri, il 43enne ucciso a Giffoni Valle Piana. Non è stato possibile, però, liberare il corpo: i medici legali (Gabriele Casaburi incaricato dalla Procura di Salerno e Giovanni Zotti per la parte offesa e Luigi Mastrangelo per i tre indagati) si sono ritrovati infatti di fronte ad una salma in avanzatissimo stato di decomposizione e, quindi, non più riconoscibile.

L'esame del dna

Per tale motivo sarà necessario attendere l'esame del Dna che sarà effettuato dal Ris di Roma. Stando alle prime notizie filtrate, nel corso dell'autopsia sarebbe emersa con chiarezza la lesione all'altezza della tibia destra, che sarebbe stata amputata dopo l'omicidio.