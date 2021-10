Si ribalta col trattone a Giffoni Valle Piana: morto 79enne

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri. I familiari, non vedendolo rientrare, si sono rivolti ai carabinieri

Tragedia, ieri, a Giffoni Valle Piana, dove un pensionato di 79 anni si è improvvisamente ribaltato col tuo trattore all’interno di un terreno di sua proprietà in località Castagnola.

Il dramma

L’incidente si è verificato nel pomeriggio. I familiari, non vedendolo rientrare a casa, si sono rivolti ai carabinieri che, in tarda serata, lo hanno trovato morto schiacciato dal mezzo agricolo. Il magistrato di turno presso la Procura di Salerno ha disposto il nullaosta per la sepoltura. Dolore.