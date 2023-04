Roccapiemonte, la cerimonia del giuramento della Polizia Municipale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Hanno prestato giuramento i tre nuovi agenti del Comando di Polizia Municipale di Roccapiemonte. Un momento emozionante e atteso per Chiara Guarnaccia, Davide Masi e Lidia Rico che, dinanzi al Comandante Sabato Pannullo, hanno ufficialmente avviato il loro percorso giurando fedeltà alla Repubblica Italiana, di osservare le leggi dello Stato e adempiere le funzioni con coscienza e diligenza con l’unico intento di perseguire il pubblico interesse. La cerimonia si è tenuta presso l’Aula Consiliare del Comune di Roccapiemonte, alla presenza del Sindaco Carmine Pagano, del vice-Sindaco e delegato alla Polizia Locale e sicurezza Roberto Fabbricatore, dell’Assessore Annabella Ferrentino, dei dipendenti comunali e dei familiari. Presente altresì una delegazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio e colleghi della Polizia Municipale di altri Comuni del territorio, a dimostrazione della sinergia che contraddistingue, e così sarà anche in futuro, il lavoro dei vari Comandi delle forze di polizia.

“Stiamo apprezzando giorno per giorno il lavoro posto in campo dal neo Comandante Pannullo e dai nuovi agenti Guarnaccia, Rico e Masi che, uniti alle figure già presenti, hanno reso la nostra centrale operativa sempre più efficiente per garantire ai cittadini rocchesi una presenza costante e la sicurezza che la comunità necessita. Sono felice che, in pochissimo tempo, i tre nuovi agenti si siano già perfettamente integrati nel tessuto territoriale e spero che restino con noi per tanti anni ancora. Auguri e buon lavoro” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.