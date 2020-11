Guasto improvviso: rubinetti a secco a Sarno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di SARNO:

Corso Giovanni Amendola; Corso Matteotti; Corso Umberto primo; Localita' Sant'eramo; Piazza 4 Novembre; Piazza Matteotti; Piazza Michelangelo Capua; Piazza Sabotino; Piazza ventiquattro Maggio; Rampa Ii Terravecchia; Rione Europa; Strettoia Vicinale Lanzara; Via Acquarossa; Via Astone Di Cervo; Via Bivio Cerola; Via Bracigliano; Via Bruno Fabricatore; Via Camillo Benso Di Cavour; Via Candarone; Via Cappella Vecchia; Via Carogioiello; Via Carrara ; Via Castagnitiello; Via Cerola; Via De Liguori; Via Europa; Via Fiorentino; Via Forno Vecchio; Via Fossalupara Inferiore; Via Fosso Lupara; Via Gaetano Nunziante; Via Giuseppe Lanzara; Via Giuseppe Mazzini; Via Giuseppe Piani; Via 4 Novembre; Via Lavorate; Via Lavorate Nuova; Via Michele Squitieri; Via Mortaro; Via Nocera; Via Onofrio Tortora; Via Paolo Falciani; Via Paolo Falciano; Via Pietro Nocera; Via Pioppazze; Via Ponte Alario; Via Prima Carrara Castagnitiello; Via Prolungamento Matteotti; Via Provinciale Nocera; Via Quattrofuni; Via laudisio; Via Rampe Terra Vecchia; Via Rione Cerola; Via Rione Europa; Via Rivo Cerola; Via San Domenico; Via San Francesco; Via San Francesco Di Paola; Via San Marino; Via San Martino; Via San Pietro; Via San Sebastiano; Via San Vito; Via Santelmo; Via Sant'eramo; Via Surdo; Via Tre Corone; Via Vecchia Lavorate, ed in tutte le traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:30 di domenica 22 novembre 2020. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.