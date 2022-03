Incendio vicino all'area archeologica di Moio della Civitella: paura tra i residenti

Piromani ancora in azione nel Cilento. Dopo Pisciotta, un altro incendio è divampato, oggi, nei pressi dell’area archeologica di Moio della Civitella. A denunciarlo è direttamente l’amministrazione comunale pubblicando, sui social, le foto delle fiamme.

“Il mantenimento dei propri terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, è condizione necessaria al fine di garantirne la sicurezza antincendio. È opportuno, inoltre, tenere sempre conto, nella fase di pulizia dei terreni, delle condizioni atmosferiche, come la presenza di vento, onde evitare il ripetersi di eventi potenzialmente pericolosi come l'incendio che ha interessato la nostra Civitella”