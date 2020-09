Fiamme in Costiera Amalfitana: brucia la collina a Scala, i soccorsi

Fiamme a Salerno, in via Panoramica, e fuoco anche in provincia. Un nuovo incendio - scrive il Vescovado - si è sviluppato questo pomeriggio, intorno alle 14,30, in Costiera Amalfitana, a Scala.

I dettagli

Le colonne di fumo sono state avvistate anche nel centro abitato di Amalfi. Sono subito intervenute le squadre antincendio dei Carabinieri forestali con personale della Comunità Montana e i volontari della Protezione Civile Millennium di Amalfi. In volo anche l'elicottero, a supporto delle operazioni di spegnimento.