Paura, oggi, lungo l’A2, nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, dove due auto (Mercedes Classe A1 e Bmw E46) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto, fortunatamente, non risultano feriti gravi. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente.