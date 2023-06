È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio a Battipaglia in località Spineta. Un motorino con a bordo due giovani del posto si è schiantato, per ragioni ancora in corso di accertamento, contro il guard rail.

L'incidente

Sul posto gli agenti della polizia locale e gli operatori del soccorso del Vopi, che hanno trasportato in ospedale i due malcapitati. Dai primi rilievi sembra che il conducente abbia perso il controllo del mezzo, finendo così fuori strada.