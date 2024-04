Incidente sull'A2 del Mediterraneo, tra Eboli e Battipaglia: ferito il conducente di un furgone

Brutto incidente, nel pomeriggio di oggi, sull’A2 del Mediterraneo, in direzione nord, tra Eboli e Battipaglia: per cause da accertare, un furgone è improvvisamente sbandato, finendo la sua corsa violentemente contro il guardrail. Sul posto, i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere il conducente del mezzo e i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato in ospedale.

Gli accertamenti

Indaga, dunque, la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica esatta e le cause del sinistro. Sul luogo, anche l'Anas per il ripristino della viabilità.