Incidente sull'A30, all'altezza di Sarno: mezzo pesante perde il suo carico

Brutto incidente, stamattina, sull'autostrada A30, tra lo svincolo di Sarno e quello di Palma Campania, in direzione Caserta. Per cause da accertare, due mezzi pesanti si sarebbero scontrati ed uno avrebbe perso il suo carico.

I disagi

Sul posto, le forze dell'ordine: accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro che, inevitabilmente, ha provocato notevoli rallentamenti al traffico.