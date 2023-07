Incidente ad Agropoli: furgone contro moto, due feriti

Brutto incidente in via Belvedere, ad Agropoli: un furgoncino della nettezza urbana, infatti, per cause da accertare, si è scontrato con una moto: ad avere la peggio, la coppia che viaggiava sul mezzo a due ruote.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere i due malcapitati e la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro. Accertamenti in corso.