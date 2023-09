Incidente tra 3 auto ad Agropoli: due donne ferite

Brutto incidente stradale, ieri, all’incrocio tra via Belvedere e via Moio, ad Agropoli. Tre auto, per cause da accertare, si sono scontrate, probabilmente anche per via dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Il bilancio è stato di due donne ferite, condotte dai soccorsi in ospedale, per le cure del caso.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire alla dinamica e alle cause del sinistro.