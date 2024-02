Brutto incidente, stamattina, ad Atena Lucana Scalo, lungo la Nazionale: un'auto e un pick up Volkswagen si sono scontrati. Feriti i conducenti, condotti dai sanitari del 118 in ospedale, per gli accertamenti del caso.

L'intervento

Sul posto, i Carabinieri, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e l'Anas: si indaga.