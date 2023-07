Incidente a Salerno, auto si ribalta in via Pietro Grifone: illeso il conducente

Incidente questa mattina in via Pietro Grifone a Salerno, dove un'auto, per ragioni ancora in corso di accertamento, si è ribaltata.

L'intervento

Sul posto gli operatori di "Strade sicure", la polizia locale ed i volontari del soccorso, che hanno trasportato in ospedale il conducente della vettura per accertamenti. Per lui solo tanto spavento.