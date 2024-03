Incidente sull'Aversana, a Battipaglia: feriti padre e figlio

Brutto incidente, ieri sera, lungo l’Aversana, a Battipaglia: per cause da accertare, due auto si sono scontrate. Nell’impatto, sono rimasti feriti padre e figlio che viaggiavano su una delle due vetture: sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che li hanno condotti presso l'ospedale per le cure del caso.

Il fatto

Intanto, il conducente dell'altra auto, pare ubriaco e senza patente, si sarebbe allontanato a seguito del sinistro, ma è stato poi rintracciato dagli agenti di Polizia. Accertamenti in corso.