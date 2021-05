Il malcapitato è stato sbalzato dalla sua moto dopo l'impatto con una Mercedes: accertamenti in corso

Brutto incidente, stasera, a Baronissi, sul Corso Garibaldi, tra una moto e un'auto. Un centauro è stato sbalzato dalla sella da una vettura, una Mercedes Classe B.

Il ferito

Violento l’impatto con l’asfalto per il motociclista, soccorso dai sanitari e condotto in ospedale a Mercato San Severino, come riporta Zerottonove. Si indaga.