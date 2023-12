Battipaglia, incidente in località Spineta: tre feriti

Ennesimo incidente in località Spineta a Battipaglia. Due le auto coinvolte nel sinistro, una Ford Fiesta e una Fiat Grande Punto. Tre persone a bordo dei veicoli sono rimaste ferite: un uomo e una donna di 43 e 39 anni hanno riportato lesioni guaribili in quaranta giorni, mentre il conducente della Fiat Grande Punto, 35enne, è stato giudicato guaribile in trenta giorni. I feriti sono stati trasportati in ospedale per controlli medici e ricoverati. Le forze dell'ordine sono intervenute per rilievi e indagini sulla dinamica dell'incidente. Alla base dell'incidente vi sarebbe un probabile sorpasso rischioso da parte di uno dei conducenti.