Incidente a Campagna: la visita del Prefetto, le salme dei due carabinieri attese in Puglia

Raggiungeranno, nelle prossime ore, la Puglia le salme dei due carabinieri morti la notte scorsa in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 91, nel comune di Campagna. E’ li, infatti, che saranno celebrati i loro funerali. Oggi pomeriggio - come si legge in un post social del Comune - "il saluto alle salme presso la Stazione dei carabinieri di Campagna. Un momento di cordoglio e doveroso omaggio ai due giovani valorosi carabinieri: il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato scelto Francesco Ferraro". La salma del maresciallo Pastore è attesa, intorno alle 19, a Manfredonia, dove sarà allestita la camera ardente presso l’auditorium della Chiesa del Carmine, vicino alla biblioteca comunale. Sempre in serata, anche la salma dell’appuntato Ferraro dovrebbe raggiungere Montesano Salentino.

La visita del prefetto

Il prefetto di Salerno Francesco Esposito si è recato fin dalla prima mattinata all'obitorio dell'ospedale di Eboli per esprimere vicinanza ai familiari di Francesco Pastore e Francesco Ferraro e all'Arma dei Carabinieri. "Ha portato - si legge in una nota - l'affetto e il cordoglio della Prefettura di Salerno e delle istituzioni tutte, che si stringono attorno alle famiglie dei due giovanissimi carabinieri".