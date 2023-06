Incidente a Capaccio Paestum: auto finisce contro un cancello e danneggia un tubo

Brutto incidente, ieri pomeriggio, a Capaccio Paestum, in via Laura: per cause da accertare, un'auto è improvvisamente sbandata, finendo contro un cancello e danneggiando un tubo dell'acqua.

Il bilancio

Due i feriti, di cui uno più grave, condotto d'urgenza presso l'ospedale di Vallo della Lucania dai sanitari del 118 giunti sul posto. Si indaga.