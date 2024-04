Due incidenti in poche ore in Cilento: auto si ribalta a Castellabate, altre 2 si scontrano a Capaccio

Tanta tensione, nel pomeriggio di oggi, a Castellabate: un automobilista, infatti, pare per non investire un gattino, ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata. Sul posto, gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’accaduto. Presenti anche i sanitari del 118, ma fortunatamemte, nessuna grave conseguenza per il malcapitato.

L'altro sinistro

Intanto, a Capaccio Paestum, in via Laura, sempre nel pomeriggio, due auto si sono violentemente scontrate: sul posto, oltre ai caschi bianchi per i rilievi, anche i sanitari che hanno condotto in ospedale i feriti, di cui fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni. Si indaga.