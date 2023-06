Brutto incidente, oggi, a Capitello, frazione di Ispani. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate sulla statale 18: sul posto i sanitari del 118.

Il bilancio

Fortunatamente, nessuna grave ferita per i conducenti. Indagano, intanto, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.