È di due ferite il bilancio dell’incidente fra tre auto avvenuto a Casal Velino questo pomeriggio. Secondo quanto riporta InfoCilento, le auto si sono scontrate in prossimità del bivio di Acquavella. Ad avere la peggio una madre ed una figlia che, a seguito dell’impatto, hanno riportato ferite per fortuna non gravi. Illese le altre persone coinvolte.