È di due feriti il bilancio dell'incidente fra due motorini avvenuto a Castellabate ad ora di pranzo.

L'incidente

Il sinistro è avvenuto sulla via del Mare. Feriti i due conducenti, soccorsi dal Gi.Vi di Castellabate e dalla Croce Bianca di Agropoli. Entrambi sono stati trasportati presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Ad intervenire sul posto anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente.