Tragedia nella frazione di Coperchia: morti in un incidente ragazzi di 15 e 17 anni

Tragico incidente a Coperchia, nella frazione di Pellezzano. A perdere la vita due giovani ragazzi, di 15 e 17 anni, che viaggiavano su di uno scooter. Non si conoscono ancora i dettagli della dinamica del sinistro. I due ragazzi erano originari di Pellezzano e Fratte. Il fatto si sarebbe verificato intorno alle 18.30

L'incidente

Sull'episodio indagano i carabinieri, accorsi sul posto dietro segnalazione, insieme a personale del 118. Via Carlo De Iuliis, la strada interessata, è stata interdetta al traffico veicolare sia in direzione Via Grillo di Capezzano che in direzione Cologna sua Via Tenente Farina. Al momento non è chiaro se nell'incidente siano coinvolti altri veicoli o se lo scooter sia uscito di strada in seguito a una manovra, per la velocità eccessiva o dopo aver colpito un ostacolo sulla carreggiata. Da valutare la possibilità di acquisire immagini da qualche telecamera di videosorveglianza.