Donna investita e uccisa da un camion: conducente in fuga

Tragedia, questa mattina, a Cava de’ Tirreni, dove una donna è stata investita da un camion mentre passeggiava in via Aniello Salsano, nella frazione Pregiato. Il conducente del tir non si è fermato per soccorrerla.

I soccorsi

Alcuni passanti hanno allertato il 118. E così sul posto è giunta un’ambulanza che l’ha trasportata in codice rosso all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno dove, però, è deceduta. Gli agenti della Polizia Municipale e le forze dell’ordine sono sulle tracce del pirata della strada.