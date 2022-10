Attimi di tensione, oggi, ad Eboli: un giovane alla guida di un'auto, per cause da accertare, si è schiantato contro un albero. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso il malcapitato, conducendolo in ospedale.

Gli accertamenti

Gravi, le condizioni del giovane. Indagano, intanto, i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.