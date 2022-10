Va in ospedale dal nonno appena dimesso, ma inavvertitamente lo investe nel piazzale: tensione ad Eboli

Singolare incidente, nei pressi dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, ieri mattina: un giovane, per cause da accertare, avrebbe travolto con l'auto suo nonno che era uscito dall'ospedale e che lo stava attendendo per rientrare a casa.

Il fatto

L'anziano stava aspettando il ragazzo nel piazzale: il nipote arrivando con un furgone, come riporta “La Città di Salerno”, avrebbe inserito la retromarcia per raggiungere il pensionato, ma invece inavvertitamente lo ha investito. Immediati i soccorsi per l'anziano che è stato trasferito nel Pronto Soccorso per le cure del caso, con ferite fortunatamente non gravi. Dramma sfiorato.