Incidente stradale sulla Strada Statale 18 nei pressi del bivio di Santa Cecilia, a Eboli. Un autotreno condotto da un residente di Battipaglia è uscito di strada. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe riscontrato problemi ai freni, causando la perdita di controllo e lo schianto contro un muro di recinzione adiacente la strada. Il conducente, per fortuna, non ha subito ferite. Sul posto i vigili del fuoco, unitamente agli agenti della Polizia Municipale e della Polizia Stradale. È stata richiesta anche la presenza di un'ambulanza della Croce Rossa, in via precauzionale.