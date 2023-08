Incidente frontale tra auto e Apecar: morto un 86enne

Tragedia, questa mattina, a Montecorice, dove un’auto e un’Apecar si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto, avvenuto in località Giungatelle, è deceduto l’anziano di 86 anni che era alla guida dell’Apecar.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso dell'anziano e soccorrere il conducente della vettura (un 26enne del posto), il quale è stato condotto in ospedale a Vallo della Lucania. Su dinamica e responsabilità indagano i carabinieri.