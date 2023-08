Prima l'incidente, poi l'auto in fiamme: traffico sull'A2 del Mediterraneo

Tensione lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo: per iniziare, tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula, un'auto ha improvvisamente ha preso fuoco. Fortunatamente, tuttavia, il conducente è rimasto illeso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato il rogo, anche l'Anas per la gestione del traffico e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Il sinistro

Intanto stamattina, lungo l’A2, tra Petina e Sicignano, c'è stato un tamponamento a catena, senza gravissime conseguenze come riporta Ondanews, se non quella del rallentamento del traffico. Da domani e per tutto il week-end, in ogni modo, l'arteria sarà interessata dal controesodo estivo da bollino rosso. Si raccomanda prudenza.