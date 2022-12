Incidente sull'autostrada fra Pontecagnano e Montecorvino: quattro feriti

Incidente ieri notte sull'A2 del Mediterraneo nei pressi dell'uscita di Pontecagnano Sud-Montecorvino Pugliano. Due i veicoli coinvolti nel sinistro, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento.

L'intervento

Sul posto gli operatori del Vopi, che hanno soccorso le quattro persone (fra cui un minore) rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave.