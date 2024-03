Un incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 316 ha coinvolto una Dacia Duster, con a bordo una coppia di infermieri di Eboli diretti verso l'ospedale di Roccadaspide, e una Lancia Ypsilon, guidata da una ragazza della zona. L'impatto, come riporta Ondanews, ha necessitato l'intervento rapido dei soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, trasportandoli successivamente all'ospedale di Eboli. Fortunatamente, le condizioni dei coinvolti non sono gravi. Sul luogo dell'incidente, gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidati dal Capitano Strafella, stanno lavorando per chiarire le circostanze esatte dell'accaduto.