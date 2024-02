Incidente a Battipaglia, perde il controllo dello scooter: morto 24enne

Un tragico incidente ha avuto luogo questo pomeriggio a Battipaglia, causando la morte di un giovane di un 24enne del posto, Dylan Maratea. L'incidente è avvenuto in via delle Industrie. Il ragazzo, alla guida di uno scooter, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro lo spartitraffico presente sull'arteria in questione. Nonostante l'arrivo rapido dei soccorsi, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili a causa delle gravi condizioni in cui si trovava.

La dinamica

Sullo scooter viaggiava anche un altro individuo, che ha subito una frattura al braccio. Le forze dell'ordine, tra cui la polizia locale e i carabinieri, sono intervenute sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.