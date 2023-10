Tragedia a Bellizzi. Due ragazzi, una 22enne (Marika Capacchione) ed il suo fidanzato 26enne sono deceduti a seguito di un incidente avvenuto in via delle industrie poco prima delle ore 11. La giovane si trovava a bordo di un motociclo guidato dal fidanzato. Ancora non chiara la dinamica del sinistro, che ha coinvolto due vetture. Sul posto i volontari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso della ragazza. Il fidanzato della 22enne, invece, è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Salerno in gravi condizioni, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo. che era alla guida del motorino. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che hanno effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il cordoglio

La ragazza festeggiava oggi il suo ventiduesimo compleanno. "Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore" scrive il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe. "Non è possibile morire a 22 anni per un tragico incidente stradale. Marika compiva oggi gli anni per il suo compleanno. Con il suo giovane amico Pierpaolo, anche lui molto grave, stamattina si sono scontrati con la proprio moto con tre auto che percorrevano la strada Provinciale ex s.s.164 per Montecorvino Rovella. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi" conclude il primo cittadino.