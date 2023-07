Un 16enne è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente in moto nella zona industriale di Oliveto Citra.

L'incidente

Il giovane era a bordo del suo motociclo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo concludendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto, allertati dagli automobilisti presenti, i volontari del soccorso, che hanno provveduto a trasportare in ospedale il malcapitato, il quale avrebbe riportato gravi ferite alla testa. Ad intervenire sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri della compagnia di Eboli per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente.