Tamponamento a catena a Vallo della Lucania. Quattro i veicoli coinvolti nel sinistro, avvenuto all'ingresso di Angellara.

I soccorsi

Sul posto immediato l'arrivo dei soccorsi. Le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente.