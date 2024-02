Incidente tra motorino e mezzo agricolo a Palinuro: 18enne in ospedale

Paura, questa mattina, a Palinuro (Centola), dove un motorino si è scontrato con mezzo agricolo in località Saline. Il giovane di 18 anni che era in sella al ciclomotore, a causa del violento impatto, è caduto rovinosamente sulla carreggiata riportando ferite e traumi in varie parti del corpo.

La corsa in ospedale

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno condotto in ospedale a Vallo della Lucania. Non si conoscono le sue condizioni di salute. Illeso il conducente del mezzo agricolo. Su dinamica e responsabilità dell’incidente indagano i carabinieri.