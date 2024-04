Brutto incidente, stamattina, a Salerno: sulla Lungoirno, all’altezza del Parco Pinocchio, per cause da verificare si sono scontrate un'auto e una moto.

I rilievi

Code e rallentamenti, inevitabilmente, lungo il tratto già molto trafficato: accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.