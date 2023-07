Valle dell'Irno a lutto: addio alla maestra Filomena, falciata sull'asfalto da un'auto

Valle dell'Irno a lutto, per la morte di Filomena Napoli, maestra 55enne di Mercato San Severino rimasta vittima, martedì sera, di un incidente stradale. La donna si trovava tra via Mulino del Pagano e via Marcello, in direzione di San Vincenzo: poco prima del Conad, la maestra avrebbe attraversato la strada, per dirigersi in un parcheggio. Ma all’improvviso sarebbe sopraggiunta un’auto condotta da un finanziere che non è riuscito ad evitare l’impatto, travolgendo Filomena, al centro della carreggiata. La 55enne avrebbe battuto fatalmente la testa: purtroppo non ce l'ha fatta.

Il dolore

Amante del teatro e del coro, la maestra Filomena era benvoluta da chiunque la conoscesse: tutti stretti attorno alla famiglia. Intanto, proseguono le indagini per far luce sul tremendo sinistro che le ha strappato la vita.