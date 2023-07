Dramma sull'asfalto, martedì sera, a Mercato San Severino: nella zona di San Vincenzo, una 55enne, Filomena Napoli, è stata travolta ed uccisa da un'auto mentre stava attraversando la strada.

Il fatto

Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarla: la salma è stata posta sotto sequestro. Indagini in corso, per far luce sul tremendo accaduto.