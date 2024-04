Incidente di notte, a Maiori, intorno alle 2:30, all'incrocio tra la statale 163 Amalfitana e via Nuova Chiunzi. Un'auto, per cause da accertare, è sbandata, finendo la sua corsa contro delle auto in sosta, danneggiandole.

I rilievi

Nessuna grave ferita per il conducente: sul posto, dunque, i carabinieri, per i rilievi del caso.