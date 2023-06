Incidente sulla SS163 Amalfitana, auto si ribalta: turisti illesi, traffico in tilt

Paura e disagi, oggi pomeriggio, in Costiera Amalfitana, dove - come mostrano le foto del Comitato Civico Dragonea - si è verificato un incidente stradale lungo la SS163. A Maiori, una Fiat 500 guidata da turisti americani si è improvvisamente ribaltata nei pressi del cimitero.

Per fortuna non hanno riportato ferite. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. Traffico in tilt.