Incidente a Sassano, Antonia non ce l'ha fatta: indagini in corso

Non ce l'ha fatta, purtroppo, Antonia Marotta, 68enne di Sassano che ieri sera è stata investita da un’auto in transito nella frazione Varco Notar Ercole. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e condotta presso l'ospedale di Polla per essere sottoposta ad un delicato intervento. Ma, purtroppo, è deceduta nella notte.

Gli accertamenti

Indagano, i carabinieri per far luce sul tremendo sinistro.